Junis, de Cerveceros, es llevado al hospital tras recibir batazo en el cuello en práctica de bateo

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Jakob Junis, es trasladado a una ambulancia en los jardines del PNC Park después de ser golpeado por una pelota durante la práctica de bateo antes de un juego de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh en Pittsburgh, el lunes 22 de abril de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved