Jung llega a 15 jonrones y Rangers superan 5-2 a Medias Blancas

Adolis Garcia (53), de los Rangers de Texas, felicita a Josh Jung en el plato después del cuadrangular frente al abridor de los Medias Blancas de Chicago, Tanner Banks, durante la tercera entrada del juego de béisbol el lunes 19 de junio de 2023, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved