Juego entre Yankees y Guardianes es aplazado por lluvia y viento. Habrá doble cartelera el sábado

El campo está listo para el primer partido en casa de los Guardianes de Cleveland en contra de los Medias Blancas de Chicago, el lunes 8 de abril de 2024, en Cleveland. No fue así para el primero de la serie entre Yankees y Guardianes, que fue aplazado por lluvia el viernes 12 de abril de 2024. (AP Foto/Ron Schwane) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved