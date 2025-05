Juan Soto recibe abucheos en regreso a Yankee Stadium y responde tocándose el corazón con el casco

Juan Soto, de los Mets de Nueva York, reconoce la reacción de los fanáticos de los Yankees, colocando su casco en el corazón, mientras se dirige rumbo al plato para su turno al bate durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en la denominada Serie del Metro, el viernes 16 de mayo de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.