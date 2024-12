Juan Soto acuerda el contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas

ARCHIVO - Juan Soto, de los Yankees de Nueva York, se quita los guantes después de pegar una rola para out en el tercer juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, el 28 de octubre de 2024, en Nueva York. Soto acordó el contrato más lucrativo en la historia de las Grandes Ligas por 765 millones de dólares y 15 años con los Mets de Nueva York el 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved