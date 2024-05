Jóvenes de una favela de Río esperan superar la violencia y jugar en el Mundial Femenino de 2027

Un grupo de futbolistas jóvenes y su entrenador, Dioguinho, forman un círculo antes del inicio de un entrenamiento, dentro del programa social Bola de Ouro, en la favela Complexo da Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares siguen un entrenamiento de jóvenes futbolistas como parte del programa social Bola de Ouro, en la favela Complexo da Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de mayo de 2024. Las adolescentes participan en programas de fútbol entrenados por activistas, donde reciben formación no solo deportiva sino para su desarrollo personal. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos adolescentes preparan el desayuno para sus compañeras como parte de un entrenamiento del programa social Bola de Ouro, en la favela Complexo da Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de mayo de 2024. Las adolescentes participan en programas de fútbol entrenados por activistas, donde reciben formación no solo deportiva sino para su desarrollo personal. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agatha patea la pelota durante un entrenamiento del programa social Bola de Ouro, en la favela Complexo da Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de mayo de 2024. Las adolescentes participan en programas de fútbol entrenados por activistas, donde reciben formación no solo deportiva sino para su desarrollo personal. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agatha sonríe durante un entrenamiento del programa social Bola de Ouro, en la favela Complexo da Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de mayo de 2024. Las adolescentes participan en programas de fútbol entrenados por activistas, donde reciben formación no solo deportiva sino para su desarrollo personal. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved