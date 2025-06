Journalism sale como favorito en Belmont Stakes; Sovereignty, ganador en Kentucky, es segunda opción

Umberto Rispoli, izquierda, montando a Journalism, y Luis Saez, sobre Gosger, corren hacia la meta durante la 150ma ediciión de la carrera Preakness Stakes, la segunda fecha de la Triple Corona, el sábado 17 de mayo de 2025, en Pimlico Race Course, en Baltimore. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved