Jordan Henderson deja la liga saudí y firma con el Ajax de Holanda

Henderson firmó un acuerdo hasta el 30 de junio del 2026. Los detalles financieros no se dieron a conocer.

Henderson, quien. sefue al Al-Ettifaq en julio, se unió al excapitán del Liverpool Steven Gerard, quien dirige al club. Pero su decisión llevó a una reacción negativa de la comunidad LGBTI en Inglaterra y dañó su reputación.

Anteriormente Henderson había demostrado su apoyo a la inclusión portando brazaletes con los colores del arcoíris como parte de una campaña del grupo Stonewall.

Henderson suma 81 apariciones con Inglaterra, pero tuvo problemas para levantar a su equipo saudí. Al-Ettifaq es octavo en la Saudi Pro League.

Al-Ettifaq indicó en un comunicado que el club y Henderson “acordaron mutuamente rescindir el contrato del jugador de manera inmediata”.

Con su partida a Amsterdam, Henderson tendrá que recortar su salario. Se reportó que su contrato de tres años en Arabia Saudí le pagaba 700.000 libras (900.000 dólares) a la semana. Los salarios son mucho más bajo en el Ajax, aunque el club incrementó la nómina en años recientes buscando volver a ser competitivos.

“The club and Jordan believe this quick decision, without any delay or further distraction, has been made for both the overall good of the club and for Jordan,” the statement said.

FUENTE: Associated Press