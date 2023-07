Jonrón de Dubón da victoria 3-2 a Astros sobre Atléticos

Mauricio Dubón, de los Astros de Houston, reacciona con sus compañeros de equipo en la banca después de batear un cuadrangular en contra de los Atléticos de Oakland, durante la novena entrada del juego de béisbol en Oakland, California, el domingo 23 de julio de 2023. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved