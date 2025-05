Jonrón de d'Arnaud en octava lleva a Angelinos a vencer 6-4 a Dodgers y barrer serie

Kyren Paris, de los Angelinos de Los Ángeles, a la derecha, atrapa una pelota bateada por Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, mientras Taylor Ward choca con él durante la séptima entrada el domingo 18 de mayo de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.