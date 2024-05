Jonrón de Arenado apuntala rally de ocho en la 7ma, en victoria 10-5 de Cardenales sobre Angelinos

Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, batea sencillo para remolcar a Lars Nootbar y Paul Goldschmidt durante la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 13 de mayo de 2024, en Anaheim, California. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved