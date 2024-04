Jonrón de 3 carreras de Varsho lleva a la victoria de los Azulejos por 5-2 sobre los Padres

El lanzador relevista de los Azulejos de Toronto, Jordan Romano, arriba a la izquierda, celebra con su compañero de equipo, el primera base Vladimir Guerrero Jr., después de que los Azulejos derrotaron 5-2 a los Padres de San Diego en un juego de béisbol, el sábado 20 de abril de 2024, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved