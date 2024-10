Jonrón de 2 carreras y toque de Fry llevan a Guardianes a vencer 5-4 a Tigres para forzar 5to juego

Steven Kwan (38), de los Guardianes de Cleveland, celebra con su compañero de equipo Will Brennan, a la derecha, al final del Juego 4 de una Serie Divisional de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit, el jueves 10 de octubre de 2024, en Detroit. Los Guardianes ganaron 5-4. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved