Jokic y Murray saben que necesitan un título con Nuggets para recibir reconocimiento

LeBron James (6), de los Lakers de Los Ángeles, pierde el balón mientras que Nikola Jokic (15) y Jamal Murray, centro, de los Nuggets de Denver, defienden durante la segunda mitad del Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste, el martes 16 de mayo de 2023, en Denver. Los Nuggets derrotaron a los Lakers 132-126. (AP Photo/Jack Dempsey) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved