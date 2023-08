Johnny Manziel revela en documental que intentó suicidarse tras salir de los Browns

ARCHIVO- Johnny Manziel, quarterback de los Browns de Cleveland, espera durante un partido del equipo de la NFL en contra de los Steelers de Pittsburgh, el 15 de noviembre de 2015. Manziel reveló en un documental que intentó suicidarse después de haber sido cortado por el equipo en 2016. Manziel, quien fue elegido por los Browns en 2014 después de una exitosa carrera colegial en Texas A&M, dijo que si vida se había salido de control. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.