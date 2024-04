Jets envían al quarterback Zach Wilson a los Broncos, según fuente AP

ARCHIVO - El mariscal de campo de los Jets de Nueva York, Zach Wilson (2), calienta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Dolphins de Miami, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. El gerente general Joe Douglas no se comprometió sobre el futuro del mariscal de campo, quien recibió permiso de los Jets durante la temporada baja para buscar un canje después de tres años decepcionantes desde que fue la segunda selección global en el draft de la NFL. (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.