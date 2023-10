Jenni Hermoso regresa a selección de España por primera vez después del incidente en el Mundial

ARCHIVO- La española Jennifer Hermoso reacciona después de fallar una oportunidad de marcar un gol durante el partido de la Copa del Mundo Femenina correspondiente al Grupo C entre Japón y España, en Wellington, Nueva Zelanda, el 31 de julio de 2023. Hermoso fue convocada por primera vez por la selección de España después del incidente en la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo, en la que el ahora expresidente de la Federación Española de Fútbol, la besó en los labios sin su consentimiento. (AP Foto/John Cowpland, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved