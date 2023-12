Jefe de árbitros de la FIFA reconoce que ataques contra árbitros son un cáncer en el fútbol

Collina, quien fue árbitro en la máxima categoría, agregó que hay incluso incidentes más serios de violencia contra los oficiales ocurriendo en todo el mundo.

“Un árbitro no debe ser golpeado debido a una decisión que tomó, incluso si fue errónea”, aclaró. “Él o su auto no deben ser atacados o incendiados por un penal. Desafortunadamente esto no es una exageración, debido a que han puesto bombas en autos o los han incendiado, es algo que ha sucedido en varios países y no es algo inusual”.

Fue reportado que Koca le dijo la fiscalía al ser cuestionado que le dio una bofetada a Meler.

Más tarde anunció su renuncia.

“Me disculpo con el árbitro turco y con la comunidad deportiva, a la gente y en especial al Sr. Meler y su familia por mi actitud y comportamiento hacia Halil Umut Meler”, dijo en un comunicad que leyó su abogado el martes.

FUENTE: Associated Press