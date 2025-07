Janson Junk brilla en la victoria de los Marlins sobre los Rojos por 5-1

El receptor Tyler Stephenson, derecha, de los Rojos de Cincinnati, observa al umpire Chris Conroy, izquierda, mientras Agustín Ramírez, centro, de los Marlins de Miami llega a salvo al plato con un sencillo de Liam Hicks durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el lunes 7 de julio de 2025, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved