Jannik Sinner tiene 23 años, es el número 1 y suma un par de títulos de Grand Slam

“Me ha tocado pasar por muchas cosas bastante rápido”, comentó Sinner, el segundo campeón italiano de individuales en el US Open, uniéndose a Flavia Pennetta, la campeona femenina de 2015. “Aún estoy joven. Eso me da la confianza de que puedo seguir mejorando porque a los 23 no has perfeccionado nada. Así que yo y mi equipo sabemos que tenemos que mejorar”.