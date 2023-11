James se destapa con 37 puntos y con un tiro libre clave los Lakers ganan 105-104 a Rockets

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, Jabari Smith Jr. (10), de los Rockets de Houston y Anthony Davis (3) pelean por un rebote durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, en Los Ángeles, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved