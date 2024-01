James Paxton y los Dodgers finalizan un contrato por un año y 11 millones de dólares

ARCHIVO - James Paxton, lanzador de los Medias Rojas de Boston, se prepara para lanzar en un juego contra un bateador de los Reals de Kansas City durante la primera entrada del juego de béisbol en Kansas City, Missouri, el viernes 1 de septiembre de 2023. El zurdo y los Dodgers de Los Ángeles finalizaron un contrato por un año y 11 millones de dólares el lunes 29 de enero de 2023. (AP Foto/Colin E. Braley, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.