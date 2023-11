Jalen Ramsey sella la victoria de los Dolphins con intercepción para vencer 20-13 a Raiders

Jalen Ramsey (5), cornerback de los Dolphins de Miami, intercepta un pase en la zona de anotación que buscaba las manos de Tre Tucker (11), wide receiver de los Raiders de Las Vegas durante la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 19 de noviembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. Los Dolphins vencieron 20-13 a los Raiders. (AP Foto/Wilfredo Lee ) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.