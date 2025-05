Jake Meyers dispara jonrón decisivo, Josh Hader logra su 12do salvamento y Astros ganan 4-3 a Rays

Jake Meyers (6), de los Astros de Houston, celebra con Cam Smith (11), quien está en el circulo de espera, después de que Meyers bateara un cuadrangular solitario frente a Manuel Rodríguez, de los Rays de Tampa Bay, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 19 de mayo de 2025, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.