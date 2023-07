Jaguars firman al hijo del coach Pederson, Josh, para pelear por un lugar en el equipo

ARCHIVO - Josh Pederson, tight end de Louisiana Monroe, juega en contra de Georgia State durante un partido de la NCAA, el sábado 7 de noviembre de 2020, en Atlanta. El hijo del head coach de los Jaguars de Jacksonville, Doug Pederson, es el más reciente ala cerrada del equipo, al firmarlo casi un mes después de terminar la temporada de los Gamblers de Houston, en la USFL. (AP Foto/John Amis, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.