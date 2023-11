Ja Morant, de los Grizzlies, hace todo lo posible para estar listo para volver en diciembre

ARCHIVO - Ja Morant (12), de los Grizzlies de Memphis, ataca la canasta en contra de Jarred Vanderbilt, de los Lakers de Los Ángeles, durante la primera mitad del Juego 6 de la serie de primera ronda de playoffs de la NBA, el 28 de abril de 2023, en Los Ángeles. El coach de los Grizzlies, Taylor Jenkins, dice que Morant "está presionando los botones correctos" para prepararse lo mejor posible para regresar de su suspensión de 25 partidos a mediados de diciembre. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved