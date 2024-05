Irving y Doncic ayudan a que Mavs mantengan a raya al Thunder y tomen ventaja de 2-1

Los aficionados reaccionan a una clavada del pívot de los Dallas Mavericks, Dereck Lively II (2), mientras Aaron Wiggins, de los Oklahoma City Thunder, al frente, mira hacia otro lado durante la segunda mitad del tercer partido de una serie de playoffs de segunda ronda de baloncesto de la NBA, el sábado 11 de mayo de 2024, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.