Investigación por corrupción en la Federación Española de Fútbol incluye a sucesor de Rubiales

ARCHIVO - Luis Rubiales, izquierda, quien fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y el presidente de la Autoridad General Deportiva Saudita (GSA), el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, llevan la Supercopa de España durante una conferencia de prensa en Jiddah, Arabia Saudita, el miércoles 18 de diciembre de 2019. La investigación por corrupción y lavado de dinero que analiza a Rubiales, ahora incluye a su sucesor en el cargo, Pedro Rocha, dijo un tribunal con sede en Madrid el viernes 12 de abril de 2024. (Foto AP/Amr Nabil, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved