Investigación de arreglo de partidos en Brasil podría llegar a otros países

ARCHIVO - Foto del 18 de marzo del 2023, el mediocampista del Colorado Rapids Max Alves en el encuentro de la MLS. El lunes 15 de mayo del 2023, el fiscal de brasil Fernando Cesconetto, que investiga el escándalo de arreglo de partidos, dice que la investigación podría incluir a jugadores en otros países. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.