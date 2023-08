Inter oficializa la llegada de Pavard procedente del Bayern Munich

ARCHIVO - Foto del 15 de abril del 2023, Benjamin Pavard del Bayern Munich celebra tras antar el primer gol de su equipo ante el Hoffenheim en la Bundesliga. El miércoles 30 de agosto del 2023, Pavard viajó a Milán para realizar los exámanes médicos antes de su posible traspado al Inter de Milán. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved