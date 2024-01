Inicia la nueva temporada del PGA Tour con énfasis en la caridad, con la mente en Lahaina

ARCHIVO - Collin Morikawa golpea desde el fairway en el hoyo cuatro durante la primera ronda del Torneo de Campeones, el 6 de enero de 2022, en el Kapalua Plantation Course en Kapalua, Hawai. Morikawa está entre los jugadores que ayudan a contribuir para campaas de caridad locales en apoyo a las familias que perdieron sus hogares por los incendios en Lahaina. (AP Foto/Matt York, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved