Inglaterra derrota 2-1 a una valiente Colombia y avanza a las semifinales del Mundial femenina

La inglesa Alessia Russo, centro, festeja el segundo gol de su equipo contra Colombia en partido de cuartos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Australia en Sydney, sábado 12 de agosto de 2023. Inglaterra ganó 2-1 y avanzó a semifinales, en las que enfrentará a la anfitriona Australia. (AP Photo/Rick Rycroft) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved