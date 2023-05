Indignada por insultos racistas a Vinicius, su localidad natal en Brasil sale a defenderlo

Vinicius Junior del Real Madrid aplaude a los espectadores previo al partido contra el Rayo Vallecano en la Liga de España, el miércoles 24 de mayo de 2023. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Gente sostiene la pancarta con la leyenda "No es fútbol, es racismo" en portugués durante una protesta en Río de Janeiro por los insultos racistas contra Vinicus Júnior en la liga española, el jueves 25 de mayo del 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los jugadores del Real Madrid lucen la camiseta de su compañero Vinicius previo al partido contra el Rayo Vallecano por la Liga de España, el miércoles 24 de mayo de 2023, en el estadio Santiago Bernabéu. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.