Iguodala nombrado director ejecutivo del sindicato de jugadores de la NBA

ARCHIVO- Stephen Curry, izquierda, y Andre Iguodala, de los Warriors de Golden State besan el trofeo Larry O'Brien después de derrotar a los Cavaliers de Cleveland 105-97 en el Juego 6 de las Finales de la NBA en Cleveland, el 17 de junio de 2015. Iguodala, cuatro veces campeón de la NBA con los Warriors de Golden State durante 19 años de carrera, se retira.(AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.