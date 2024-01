Ichiro Suzuki, el nombre rutilante en próxima votación del Salón de la Fama

ARCHIVO - Ichiro Suzuki, de los Marineros de Seattle, se enfila a primera base después de conectar un sencillo en contra de los Indios de Cleveland durante la tercera entradad del juego de béisbol del 31 de marzo de 2018. Suzuki encabeza a un grupo de jugadores elegibles para la votación para el Salón de la Fama, boleta en la que se espera que incluya a los ganadores del Cy Young CC Sabathia y Félix Hernández. (AP Foto/Ted S. Warren, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.