Herida por atentados, París buscó los Juegos Olímpicos para sanar

El puente Iena en dirección a la Torre Eiffel de París, el jueves 1 de junio de 2023. La capital de Francia albergará dentro de un año los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Los corredores pasan por la Plaza de la Concordia durante el Maratón de París, el 17 de octubre de 2021. La capital de Francia albergará dentro de un año los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Una embarcación navega por el puente Alejandro III en París, el jueves 1 de junio de 2023. La capital de Francia albergará dentro de un año los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.