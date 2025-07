Henderson impulsa cuatro carreras y Orioles vencen 10-6 a Rangers en 11 entradas

Gunnar Henderson (2), de los Orioles de Baltimore, es felicitado cerca del dugout por Gary Sánchez después de batear un jonrón de dos carreras contra los Rangers de Texas durante la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el 30 de junio de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.