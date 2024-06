Hawks afinan detalles para intercambiar a Dejounte Murray a los Pelicans, dice fuente a la AP

ARCHIVO- Dejounte Murray (5), de los Hawks de Atlanta, se alza para retacar el balón frente a T.J. McConnell (9), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el 14 de abril de 2024. Atlanta está cerrando pláticas para intercambiar al anotador Dejounte Murray a los Pelicans de Nueva Orleans por un paquete que se espera que incluya a dos selecciones de primera ronda de draft. (AP Foto/Michael Conroy, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.