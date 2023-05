Harden define por 76ers ante Celtics en tiempo extra

Joel Embiid (21), de los 76ers de Filadelfia, dispara a la canasta ante la marcación defensiva de Jaylen Brown (7) y Al Horford (42), de los Celtics de Boston, durante el tiempo extra del Juego 4 de la serie de playoffs en el baloncesto de la Conferencia Este de la NBA, el domingo 7 de mayo de 2023, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved