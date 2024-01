Harbaugh se reunirá la próxima semana con los Chargers sobre vacante de entrenador, según fuente AP

El entrenador en jefe de Michigan Jim Harbaugh conversa durante la conferencia de prensa del Fútbol Americano Colegial de la NCAA, luego de ganar el Campeonato Nacional tras superar el lunes por la noche a Washington 34-14, en Houston, el martes 9 de enero de 2024. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved