Haliburton y Pacers aprovechan limitación de los Knicks y los arrollan 121-89 para igualar la serie

Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, retaca el balón ante la mirada de Precious Achiuwa (5), de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de segunda ronda de los playoffs de la NBA, el domingo 12 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.