Halep reconoce que sintió nerviosismo en regreso al tenis tras casi 2 años suspendida

No sabía cómo sería la situación —dentro y fuera de la cancha. Y al alistarse para reanudar lo que considera “la segunda parte” de su carrera Halep dijo en una entrevista por video con The Associated Press desde su casa en Bucarest que se siente más cómoda con todo a su alrededor, pero no sabe cuánto puede acercarse al nivel que ostentaba antes como deportista.