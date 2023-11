Haaland se perderá duelo de eliminatoria a la Euro por lesión; Noruega está eliminada

Erling Haaland con Noruega supea al portero de las Islas Faroe Bardur a Reynatrod en un encuentro amistoso en Oslo, Noruega el jueves 16 de noviembre del 2023. (Cornelius Poppe /NTB Scanpix via AP) Lise Åserud / NTB

Además de la lesión, Noruega no tendría muchos motivos para alinear a su astro. El equipo quedó sin posibilidades de clasificación a la Eurocopa luego que Rumania superó el sábado 2-1 a Israel.

La selección israelí no puede obtener ya un pasaje directo al certamen continental, pero sí acudirá a la repesca gracias a su desempeño en la Liga de Naciones. Ello significa que Noruega y Haaland no pueden ya llegar a ese repechaje y no disputarán la Euro.