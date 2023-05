Gurriel anota carrera de la ventaja en la 9na y Diamondbacks vencen 5-3 a Atléticos

José Herrera, izquierda, receptor de Diamondbacks de Arizona, pone fuera a Tony Kemp, de los Atléticos de Oakland, en el plato durante la séptima entrada en el juego de béisbol en Oakland, California, el miércoles 17 de mayo de 2023. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved