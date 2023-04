Grizzlies evitan eliminación al vencer 116-99 a Lakers

Ja Morant (12), de los Grizzlies de Memphis, reacciona durante la primera mitad del Juego 5 de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA en contra de los Lakers de Los Ángeles, el miércoles 26 de abril de 2023, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved