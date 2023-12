Goodell cree que el fútbol americano será un deporte global en una década

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El gerente general de los Lions de Detoit Brad Holmes y el comisionado de la NFL Roger Goodell antes del encuentro de la NFL del domingo 19 de noviembre del 2023. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Creo que probablemente hace 10 años no hubiera dicho que me vería aquí sentado viendo un Super Bowl”, aseguró Goodell. “Pero no me sorprende, pues creo que los líderes de la comunidad vieron la oportunidad y tuvieron una visión. Algo que he visto, cuando se involucran, van a obtener algo”.