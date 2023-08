Goldschmidt supera las 1.100 carreras producidas en victoria de Cardenales sobre Rays

Paul Goldschmidt, de los Cardenales de San Luis, conecta un sencillo productor de dos carreras frente al relevista de los Rays de Tampa Bay Kevin Kelly, durante la cuarta entrada del juego de béisbol el miércoles 9 de agosto de 2023, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.