Gobierno de Francia dará bonos a trabajadores durante los Olímpicos para evitar protestas

Miles de trabajadores se verán impactados por las largas horas de trabajo y tendrán que posponer sus vacaciones.

Sophie Binet, secretaria de general del sindicato CGT, le pidió al gobierno que tome acciones para asegurar las necesidades sociales de sus empleados.

El gobierno dispondrá de guarderías para los trabajadores del gobierno que laboren durante los Juegos y destinará 1.000 lugares para campamentos de verano para ayudar a los padres que trabajen y tengan niños de vacaciones, añadió el ministro. Además los trabajadores con hijos recibirán un bono de 200 euros (218 dólares) por niño.

FUENTE: Associated Press