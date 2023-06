Giroud y Kane extienden récords con Francia e Inglaterra en eliminatoria a la Eurocopa

Olivier Giroud, de Francia, sonría después de anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la eliminatoria a la Euro 2024, en el Grupo B, entre Gibraltar y Francia, en el estadio Algarve, a las afueras de Faro, Portugal, el viernes 16 de junio de 2023. (AP Foto/Joao Matos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved