Gigi Riva, líder goleador de la selección de Italia, muere a los 79 años

ARCHIVO - El delantero italiano Gigi Riva remata de cabeza el balón mientras la estrella brasileña Pele mira durante el partido final de la Copa Mundial en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México, el 21 de junio de 1970. El máximo goleador de todos los tiempos de Italia, Luigi Riva, murió a los 79 años. (Foto AP/Carlo Fumagalli)